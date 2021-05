GA Eagles wint, De Graafschap gelijk: strijd om plek twee naar absolute climax

Go Ahead Eagles heeft wat het wilde, de strijd om plek twee in de Keuken Kampioen Divisie en rechtstreekse promotie wordt pas beslist op de laatste speeldag. GA Eagles versloeg zelf – zij het moeizaam – NEC met 2-1 en zag De Graafschap punten morsen tegen Jong Ajax (1-1).

Als GA Eagles (nu 2 punten achter De Graafschap) woensdag de uitwedstrijd bij Excelsior wint, moet De Graafschap ook winnen van Helmond Sport. Want anders gaan de Deventenaren - in punten of op doelsaldo - over de ploeg uit Doetinchem heen. Een apotheose om van te smullen. Want ook Almere City en NAC Breda maken nog kans op dat felbegeerde rechtstreekse ticket naar de eredivisie.

Bij GA Eagles keerden Wout Droste en Jacob Mulenga terug in de wedstrijdselectie na respectievelijk een knieblessure en buikgriep. Beiden begonnen op de bank. Trainer Kees van Wonderen deed geen concessies aan het startende elftal dat vijf dagen eerder Helmond Sport met 5-1 klop had gegeven.

Vroege 1-0

De strijd om plek twee laaide vroeg op in Deventer, want Luuk Brouwers zette GA Eagles na zes minuten al op 1-0. NEC-verdediger Terry Lartey-Sanniez verslikte zich in een simpel balletje, Brouwers joeg goed door, ontfutselde hem de bal en passeerde ook doelman Branderhorst.

Het duel kabbelde daarna een tijdje voort – GA Eagles hoefde even niet en NEC kon niet veel – waarna de wereld er opeens nog beter uit ging zien voor de ploeg van Van Wonderen. Eerst het bericht dat Jong Ajax op voorsprong was gekomen tegen De Graafschap, daarna een penalty voor GA Eagles. Jonathan Okita vloerde Martijn Berden en Sam Hendriks prikte vanaf elf meter de 2-0 binnen. Opeens stond GA Eagles virtueel nog maar een puntje achter plek twee.

Dat was ook na de 2-1 van NEC nog het geval. De Nijmeegse goal kwam eigenlijk uit het niks vallen, maar arbiter Van den Kerkhof kon weinig anders doen dan ook een penalty toekennen voor een overtreding van Boyd Lucassen op Jordy Bruijn. De ‘gevloerde’ benutte zelf de strafschop.

Blessure Brouwers

Het sterkte NEC, dat de tweede helft goed startte en via Rangelo Janga en Okita dichtbij de gelijkmaker was. Gorter was twee keer goed op zijn post. Het piepte en kraakte achterin bij GA Eagles, dat ook nog eens smaakmaker Brouwers verloor. De maker van de 1-0 greep na een sliding direct naar zijn schouder en maakte het wisselgebaar.

Knappe reddingen

De Graafschap produceerde intussen in Amsterdam de gelijkmaker tegen Jong Ajax. Dat bracht de spanning volledig terug in Deventer, want een tweede NEC-treffer zou het lot van GA Eagles bij die standen bezegeld hebben. En spannend was het, want GA Eagles kwam amper nog van eigen helft. Het mocht Gorter weer eens danken dat het geen 2-2 werd. Die redde knap op onder meer een inzet van Bruijn.

Na het laatste fluitsignaal was het nog flink wat minuten nagelbijten in Deventer, want Jong Ajax-De Graafschap leek een eeuwigdurende wedstrijd. Maar gescoord werd er niet meer in Amsterdam. Woensdag valt de beslissing.

Go Ahead Eagles – NEC 2-1 (2-1). 6. Luuk Brouwers 1-0, 25. Sam Hendriks 2-0 (strafschop), 41. Jordy Bruijn 2-1 (strafschop). Scheidsrechter: Van den Kerkhof. Gele kaart: Odenthal (NEC).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling (72. Droste), Beukema, Bakker, Kuipers; Lucassen, Brouwers (55. Idzes), Botos (85. Eddahchouri); Berden, Hendriks (86. Mulenga), Van Hoeven (72. Rabillard).

