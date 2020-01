GA Eagles wint slijtageslag tegen NAC en haakt aan bij topploegen in eerste divisie

Go Ahead Eagles heeft de weg naar boven in de eerste divisie nadrukkelijk gevonden. De ploeg van trainer Jack de Gier won zondagmiddag in eigen stadion de topper tegen NAC Breda (1-0) en blijft in het spoor van de topformaties Cambuur, De Graafschap en FC Volendam.

En dus kreeg de toch al zo succesvolle week van de Deventenaren een nieuw hoofdstuk. Veerkracht in Den Bosch (2-3) en Spakenburg (winst in de KNVB-beker na strafschoppen); Zeven punten na drie wedstrijden na de winterstop. De Gier had er blind voor getekend onder de kerstboom. GA Eagles is voor de 22e keer op rij ongeslagen, een ongekende reeks. Dankzij een benutte strafschop van aanvoerder Jeroen Veldmate, de eerste penalty voor GA Eagles dit seizoen.

Opgelucht

GA Eagles haalde al voor de wedstrijd opgelucht adem dat Veldmate en centrale middenvelder Elmo Lieftink weer inzetbaar waren. Her duo kampte met klachten rond de gewonnen bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels, maar was voldoende hersteld om aan te treden in de topper tegen NAC. Ook Alexander Bannink startte in de basis. De routinier nam de vacante positie van de naar RKC vertrokken Richard van der Venne over. De Gier hoopte dat aanwinst Soufyan Ahannach al beschikbaar zou zijn, maar de papieren rompslomp bleek onmogelijk te overbruggen voor vrijdagmiddag 17.00 uur.

Later

Het duel in de Adelaarshorst begon een kwartier later vanwege technisch problemen met een van de Brabantse supportersbussen. De xtra voorbereidingstijd bracht de beide ploegen niet direct tot grootse daden. Na een aftastende beginfase was het NAC dat voor het eerste gevaar zorgde. Een kopballetje van Arno Verschueren hobbelde naast het doel van Hobie Verhulst, de Deventer bekerheld van Spakenburg. Toen stonden er al ruim twintig minuten op de klok. GA Eagles leek wakker geschud en antwoordde direct. Martijn Berden begon aan een dribbel, kwam op de rand van de zestien, maar zijn schot belandde in de handen van goalie Nick Olij.

Het schaakspel werd daarna hervat en de ploegen durfden allebei geen al te grote risico’s te nemen. Al was GA Eagles na 37 minuten dicht bij een doelpunt. Maël Corboz slingerde de bal na een vrije trap voor het Brabantse doel, waar keeper Olij moedig redding bracht. Op slag van rust kwam GA Eagles goed weg toen Verschueren de bal per ongeluk voor de voeten kreeg, maar diens inzet mislukte volledig. De 0-0 stand was even logisch als terecht.

Tweede helft

Na de pauze nam GA Eagles het initiatief. Met Adrian Edqvist voor de aangeslagen Martijn Berden opende de Deventer ploeg het bal. Het wasd de Zweed die meteen gevaarlijk was. Zijn actie had een beter lot verdiend maar de NAC-defensie was net iets daadkrachtiger en haalde de voorzet weg voor de voeten van Jaroslav Navrátil. De Tsjech was los en lanceerde zichzelf even later. Roger Riera redde NAC, al schreeuwde heel Deventer om een handsbal. Arbiter Kooij meende echter van niet.

Na het uur nam NAC het heft wat meer in handen. Mounir El Allouchi mikte net naast en de Bredase speldenprikjes werden frequenter. Verhulst moest redding brengen op schot van Verschueren.

Een kwartier voor tijd was het echter GA Eagles wat op voorsprong kwam. Een slim uitgelokte strafschop door Maaten Pouwels bracht Jeroen Veldmate op elfmeer van keeper Olij. De aanvoerder van GA Eagles schoot de eerste strafschop van het seizoen voor GA Eagles onberispelijk raak: 1-0.

Het zwaar gefrustreerde NAC ging daarna op jacht naar de gelijkmaker, kwam een paar keer dichtbij, maar slaagde er niet meer in te scoren. Daar kon het inbrengen van topschutter Sydney van Hooijdonk niets aan veranderen.

GA Eagles-NAC Breda 1-0 (0-0). 75. Jeroen Veldmate 1-0 (strafschop).

Toeschouwers: 8855.

Scheidsrechter: Kooij.

Gele kaart: Olij, Van Anholt, Dogan, Azzagari, Van Hecke (allen NAC).

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Mertens, Bosz, Veldmate, Brito; Corboz, Lieftink, Bannink (84. Eddahchouri); Navrátil, Rabillard (70. Pouwels), Berden (46. Edqvist).