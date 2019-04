GA Eagles wint van Jong PSV en plaatst zich voor halve finales play-offs

LIVEBLOGVoor de negende keer in tien duels heeft Go Ahead Eagles een nederlaag in de competitie direct gecompenseerd met een zege. En wat voor één. Jong PSV, de nummer vier, werd in een steeds enthousiaster wordende Adelaarshorst met 2-1 verslagen. Door de zege zijn de adelaars zeker van deelname aan de play-offs, die het mag instromen vanaf de tweede ronde.

De uitslagen op de andere velden vielen gunstig uit voor Go Ahead, dat TOP Oss en RKC punten zag morsen.

Er gebeurde veel in de eerste helft tussen de nummers drie (GA Eagles) en vier van de Keuken Kampioen Divisie. Nadat Go Ahead Eagles even de kat uit de boom had gekeken zette Richard van der Venne de thuisploeg in de negende minuut op voorsprong.

Jong PSV nam daarna het heft in handen en dat leidde in de 22e minuut tot de gelijkmaker van Zakaria Aboukhlal. Even had Go Ahead het moeilijk tegen de jonkies, Thomas Verheydt kon pas een dozijn minuten later de eerstvolgende sterke aanval tot afronden brengen. Hij werd onderuit gehaald door Maxime Soulas, die geel kreeg. De vrije trap, randje zestien, werd door aanvoerder Jeroen Veldmate fraai binnengekruld: 2-1.

In de 38e minuut kwam de Brabantse goalie Van de Meulenhof hardhandig in aanraking met de paal en moest het veld verlaten. In de slotminuut van de eerste helft bracht Hobie Verhulst redding op een afstandsschot van Mauro Junior.

In de tweede helft maakte Bakx er na vijf minuten al bijna 3-1 van, zijn schot werd van richting veranderd waarna de vervanger van Van de Meulenhof, Youri Roulaux, het geluk had dat één van zijn defenseurs de knikker nog van de doellijn haalde. De adelaars hielden in het vervolg de Eindhovense dadendrang vrij simpel in bedwang en nadat Verhulst vijf minuten voor tijd met uitgestrekt been redding had gebracht op een inzet van Van Lonwijk was het karwei zo goed als geklaard.

Maandag speelt de ploeg van John Stegeman uit bij TOP Oss.

GA Eagles-Jong PSV 2-1 (2-1). 9. Richard van der Venne 1-0, 22. Zakaria Aboukhlal 1-1, 35. Jeroen Veldmate 2-1.

Scheidsrechter: Van Herk.

Toeschouwers: 8651.

Gele kaart: Baas, Stans, Van der Venne (GA Eagles), Soulas (Jong PSV).

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne; Navrátil (89. Pouwels), Verheydt (80. Dzepar), Van Moorsel (90. .

Dat moet historisch gezien lukken. De laatste zeven wedstrijden tegen de beloftenteams in de Keuken Kampioen Divisie werden in eigen huis niet verloren door Go Ahead. De laatste nederlaag was tegen Jong PSV, in januari 2016. Trainer John Stegeman begint met Jaroslav Navrátil (die ruim twee weken aan de kant stond met een hamstringblessure) in de basis. Zoals ook Richard van der Venne na zijn voetkwetsuur weer mag starten.

Het duel tussen de nummer 3 en 4 van de eerste divisie staat onder leiding van arbiter Freek van Herk.