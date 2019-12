GA Eagles won pas één keer eerder van Jong PSV

Dat gebeurde eerder dit jaar in april toen GA Eagles met 2-1 te sterk was dankzij doelpunten van Jeroen Veldmate en Richard van der Venne. Een seizoen eerder was de ontmoeting ook al opmerkelijk toen op vrijdag 8 december hevige sneeuwval voetballen in Deventer onmogelijk maakte. Vier dagen later werd het uiteindelijk 1-1. Nadat Donyell Malen de score had geopend tekende Stefano Beltrame voor de gelijkmaker.

Beperkt verleden

De geschiedenis in de eerste divisie is met zes wedstrijden beperkt tussen beide clubs. Jong PSV maakte in 2013 zijn entree in de eerste divisie, maar die eerste jaren verbleef Go Ahead nog in de eredivisie. Na de degradatie in 2015 was Jong PSV de eerste tegenstander voor GA Eagles. De openingswedstrijd werd onder trainer Dennis Demmers met 1-0 verloren in het Philips Stadion. Ook later dat seizoen in de Adelaarshorst moesten de Deventenaren het hoofd buigen voor Jong PSV: 1-2.

Vooral in Eindhoven heeft GA Eagles het vaak lastig. Alle drie de duels gingen verloren, waarvan twee keer met forse cijfers (5-1 en 6-0).