GA Eagles zakt voor tussentijds examen en moet ingrijpen na bedroevend schouwspel om onrust weg te nemen

Een armoedig Go Ahead Eagles is weer terug in de realiteit. Na sportief vruchtbare weken tegen de mindere broeders Telstar en FC Den Bosch stapte het door angst bevangen elftal van trainer Kees van Wonderen na een even pijnlijke als kansloze nederlaag in Almere vol schaamte in de bus. Verliezen mag, ook van een door corona en blessures geplaagd Almere City, maar de manier waarop riep haast medelijden op. Zonder zelf tot een fatsoenlijke aanval te komen werd het geagiteerde, mopperende en gemankeerde GA Eagles – waar elk voetbalidee ontbrak - geklopt met eigen wapens. Drie hoekschoppen, drie doelpunten, de derde nederlaag in vijftien jaar in Almere: 3-0.