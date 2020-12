GA Eagles zegt drie keer ‘dank u’ tegen vrijgevig Roda JC

De grootste zorg bij Go Ahead Eagles werd zaterdagmiddag al weggenomen: het coronavirus bleek zich niet verder door de wedstrijdselectie verspreid te hebben. Alleen Jeroen Veldmate – eerder in de week positief getest – bleef om die reden ook tegen Roda aan de kant. Sam Hendriks en Mael Corboz keerden terug in de wedstrijdselectie van Kees van Wonderen, die verder niets veranderde in de basisploeg die donderdag Cambuur met 2-1 versloeg. Dus weer met Julliani Eersteling in de rol van aanvallende vleugelspeler en Jacob Mulenga als centrumspits.

Over de eerste helft in Kerkrade zal verder niet heel lang nagesproken worden, op twee momenten na dan. En die momenten pakten allebei uitstekend uit voor Go Ahead Eagles. Roda gaf de ploeg van Van Wonderen de 0-1 op een presenteerblaadje. Thijmen Goppel verkeek zich volledig op een lange haal van Boyd Lucassen, liet zich de bal ontfutselen door Bradly van Hoeven, en die schoof koeltjes binnen.

Ingestudeerd

Nu was het sowieso al de week van Van Hoeven – donderdag tegen Cambuur auteur van de winnende goal – en zijn feestje werd even later nog groter. GA Eagles kreeg randje ‘zestien’ een vrije trap, en Van Hoeven gaf niet hoog voor, maar legde terug op de vogelvrije Bas Kuipers. Met een schitterende uithaal schilderde de linksback de 0-2 op het scorebord. Niet de eerste keer dit seizoen dat een ingestudeerde vrije trap GA Eagles succes opleverde…

Spraakverwarring

Van Wonderen en co op rozen dus, en dat in 45 minuten waarin het eigenlijk amper een fatsoenlijke kans bijeen had gevoetbald tegen een ploeg die thuis al negen keer op rij niet meer had verloren. Zo simpel kan het spel dus soms zijn. Roda JC riep het onheil zondag helemaal over zichzelf af. In de 51ste minuut werd het nog erger voor de Limburgers toen Mulenga met het hoofd profiteerde van een Babylonische spraakverwarring tussen keeper Jan Hoekstra en laatste man Kees Luijckx: 0-3.

Tegenstander Roda JC was al voor de 0-1 aanvallend onmachtig en na de drie tegengoals was de puf er helemaal uit bij de Limburgers. GA Eagles speelde de wedstrijd beheerst uit en gaat als nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie het nieuwe jaar in. Het gat met nummer zes Volendam is vier punten.

Op dinsdag 5 januari staat met de uitbeurt tegen Jong PSV de eerste competitiewedstrijd van 2021 op de rol voor GA Eagles.

Roda JC Kerkrade – Go Ahead Eagles 0-3 (0-2). 29. Bradly van Hoeven 0-1, 39. Bas Kuipers 0-2, 51. Jacob Mulenga 0-3. Scheidsrechter: Van de Graaf. Gele kaart: Bakker (Roda JC), Beukema (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen (85. Droste), Beukema, Bakker, Kuipers; Brouwers, Idzes, Eyibil (48. Corboz); Eersteling (86. Ross), Mulenga (60. Hendriks), Van Hoeven.

