GA Eagles zelden topper in eerste divisie: gemiddeld op plek 9,4

In de recente geschiedenis speelde Go Ahead – ondanks de vaak relatief hoge spelersbegroting - vrijwel nooit mee om de bovenste plaatsen in de eerste divisie. Van 1996 tot 2013 speelden de Deventenaren zeventien seizoenen in de eerste divisie. De hoogste eindklassering was vijfde in 2009/2010, achttien punten achter kampioen De Graafschap. De gemiddelde eindklassering van GA Eagles in die zeventien jaar eerste divisie was 9,4. Met de achttiende plek in 2005/2006 als dieptepunt.