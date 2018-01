GA Eagles zet drietal spelers in de etalage

Opdam geeft voorproefje bij debuut voor GA Eagles: 'Ik speel graag met lef'

13:50 Go Ahead Eagles maakte donderdagavond in het oefenduel met CSV Apeldoorn in Diepenveen (7-1) een frisse indruk. De nieuwe verdedigers, Mauro Savastano, Robin Buwalda en Levi Opdam stonden allen aan de aftrap. En van dat trio sprong Opdam er het meeste uit.