GA Eagles zet Heering en Maatman buiten de poort

Eerder was al bekend dat hoofdcoach Jack de Gier na dit seizoen het veld moest ruimen. Hij wordt na dit seizoen vervangen door Kees van Wonderen. De voormalig assistent-coach van het Nederlands wil net als de eerstedivisionist een frisse start maken in stadion de Adelaarshorst zonder fysieke erfenis uit het verleden. Van Wonderen gaat samen met Paul Bosvelt, technisch manager van GA Eagles, op zoek naar een volledig nieuwe technische staf.

Zowel Heering als Maatman had een aflopend contract in de Adelaarshorst. Het vertrek van Heering hing al enige tijd in de lucht. De 49-jarige assistent-trainer uit Wijhe stapte na zijn jaren bij Almere City FC in het voorjaar van 2018 binnen in de Adelaarshorst als assistent van John Stegeman.

Teleurstelling

Maatman kreeg de onheilstijding van zijn vertrek pas vandaag te horen. Dat zijn verbintenis niet werd verlengd kwam hard binnen bij de 41-jarige Deventenaar. Maatman maakte in 2014 al zijn entree bij GA Eagles als jeugdtrainer. De laatste jaren was het rossige voetbaldier behalve assistent-trainer ook verantwoordelijk voor de beloftenploeg van GA Eagles. Dat hij moet vertrekken is een grote teleurstellend voor de Deventenaar die hoopte zijn trainerspapieren voor het betaalde voetbal te kunnen halen in de Adelaarshorst. Zo ver komt het dus niet.

Naast De Gier, Heering en Maatman vertrekt ook videoanalist Leen den Boer na dit seizoen. ,,Er zijn volgend seizoen inderdaad de nodige wijzigingen in de staf, waarbij we uiteindelijk ook moeilijke beslissingen hebben moeten nemen”, verklaarde Bosvelt. ,,Aan ons nu de taak ook komend seizoen een kwalitatief sterke staf te hebben staan. Daar zijn we hard mee bezig.”

Kuperus