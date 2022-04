GA Eagles zet tegen Willem II kroon op het werk en is er volgend seizoen weer bij in de eredivisie

wedstrijdverslagZelfs de meest voorzichtige Deventenaar kan er sinds vrijdagavond niet meer omheen: Go Ahead Eagles speelt komend seizoen weer in de eredivisie. Een 4-0 overwinning op Willem II, 36 punten, linkerrijtje en op vijf wedstrijden van het einde zelfs nog kans op een ticket voor de Europese play-offs. Het kan allemaal niet op in de Adelaarshorst.

Bij Go Ahead Eagles geen verrassingen in de basisploeg. Luuk Brouwers keerde na zijn enkelblessure terug. Dat ging weer ten koste van Ogechika Heil die naar de bank verhuisde. De zieke Justin Bakker ontbrak in de selectie van trainer Kees van Wonderen.

GA Eagles had officieel nog een puntje nodig om de handhaving in de eredivisie te vieren. Voor Willem II stond er als nummer vijftien van de ranglijst heel wat meer op het spel. Dat bleek ook uit het spelbeeld in de beginfase, waarin Willem II het betere van het spel had en GA Eagles eigenlijk niet veel aan voetballen toe kwam. Andries Noppert moest al vroeg reddend optreden en een bal van Jizz Hornkamp uit zijn doel ranselen.

Effectief GA Eagles

De thuisploeg stelde er aanvankelijk weinig tegenover, maar toonde zich in het tweede deel van de eerste helft dodelijk effectief. Twee hoekschoppen leverden - met het nodige kunst- en vliegwerk - twee doelpunten op. Bij de eerste treffer kopte Joris Kramer de bal hard richting de hoek, waar doelman Wellenreuther van de Tricolores nog een antwoord op had. In de scrimmage die volgde vond Isac Lidberg toch een gaatje in de defensie voor 1-0.

Sluwe Cordoba

Niet veel later leverde een hoekschop van de andere kant opnieuw Deventer succes op. Deze keer belandde de bal bij Mats Deijl, die uithaalde, waarna de sluwe Inigo Cordoba met de kruin net genoeg verlengde om Wellenreuther voor een tweede keer te verslaan: 2-0. Voor Willem II moet het gevoeld hebben als twee mokerslagen. Niet slecht voetballen en dan toch weer ruim achter, het blijft het lot van een degradatiekandidaat.

Niet te passeren

Toch verdiende Willem II meer, en het was vooral aan Noppert te danken dat GA Eagles het doel schoon hield. Bij een onverwachte terugspeelbal van Martina was hij op zijn post en de redding met de hand op de kopbal van Hornkamp was fenomenaal. Zo groeide Noppert net als tegen Cambuur en PEC uit tot de man die maar niet te passeren bleek.

Als kers op de taart mochten de invallers Ogechika Heil en Marc Cardona de 3-0 en 4-0 binnenschieten - voor Heil zijn eerste in de eredivisie - juist in een fase waarin Willem II dus dichtbij de aansluiting leek. Daarmee werd de verlenging van het eredivisieschap naast officieus nu ook officieel: 36 punten en wie weet zit er nog meer in het vat voor de formatie van Van Wonderen. Een ticket voor de Europese play-offs? Je moet er niet gek meer van opkijken...

Go Ahead Eagles - Willem II 4-0 (2-0). 26. Isac Lidberg 1-0, 34. Inigo Cordoba 2-0, 70. Ogechika Heil 3-0, 81. Marc Cardona 4-0. Scheidsrechter: Nijhuis. Toeschouwers: 9.821.

GA Eagles: Noppert; Martina, Nauber, Kramer, Kuipers; Deijl (82. Berden), Brouwers, Rommens (72. Lucassen), Oratmangoen (64. Heil); Cordoba (72. Botos), Lidberg (64. Cardona)

