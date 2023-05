GA Eagles ziet ticket voor play-offs uit zicht raken na gelijkspel tegen gedegradeerd Groningen

Een flinke rits afwezigen bij GA Eagles: Nauber (blessure), Oppegard (blessure), Linthorst (blessure), Fontan (geschorst), Markelo (blessure) en Mattiello (terug naar Italie en keert niet meer terug in Deventer) hadden zich al eerder afgemeld voor dit duel. Daar kwamen Finn Stokkers en Rashaan Fernandes nog bij. Hun namen schitterden eveneens door afwezigheid op het wedstrijdformulier.

Jeugdspelers op de bank

Pim Saathof, Jorn Smits en Milan Berenschot mochten zodoende plaatsnemen op de bank naast trainer Rene Hake. Daar zat verrassend genoeg niet Xander Blomme. De Belg die tegen Fortuna Sittard zijn eerste profdoelpunt maakte, kreeg de voorkeur van Hake boven Enric Llansana op het middenveld van GA Eagles.

Of het onderschatting van de tegenstander was of iets anders: GA Eagles begon niet goed aan het duel met de nummer voorlaatst. Al in de zesde minuut liet Bas Kuipers Oliver Antman veel te makkelijk lopen aan de linkerkant. De voorzet van de Fin kon door Ricardo Pepi tot doelpunt worden gepromoveerd, omdat ook Jamal Amofa geen oog had voor zijn man.

In de achtervolging

GA Eagles moest dus in de achtervolging na deze snelle 0-1. Dat lukte aanvankelijk maar matig. Het voetbal was slordig en als de bal al een keer voorin kwam, stond er wel weer iemand buitenspel bij GA Eagles. Oliver Edvardsen (schot in de korte hoek, gepakt door Leeuwenburgh, plus een naast gekopte bal) kreeg nog de beste mogelijkheden namens de thuisploeg. Bobby Adekanye was wel dreigend, maar ook ongelukkig.

Niet dat Groningen het nu zoveel beter deed. De bezoekers kregen even energie van de vroege goal, maar vervielen daarna ook in veel slordigheden en verkeerde passes. Langzaam maar zeker kon GA Eagles het momentum overnemen, met Willum Willumsson als de beste man. De technische bagage van de lange IJslander betaalde zich weer eens uit, en het was ook geen verrassing dat juist hij de 1-1 kon binnen schieten na een halfuur. Bas Kuipers leverde de assist.

Willumsson had GA Eagles vlak daarna eigenlijk ook aan 2-1 moeten helpen, maar Leeuwenburgh kwam net op tijd van zijn doellijn.

Geen ‘Sturm und Drang’

Het eerste kwartier van de tweede helft ging min of meer geruisloos voorbij, zonder grote kansen. Groningen verzamelde vooral gele kaarten. Edvardsen werd bij GA Eagles na een dik uur afgelost door Sylla Sow. Het bleef allemaal een beetje aanvoelen als ‘zomeravondvoetbal’. De Sturm und Drang die GA Eagles wel aan de dag legde tegen RKC (3-2) en Fortuna Sittard (2-0) leek enigszins te ontbreken. Het was ook te merken aan de sfeer in het stadion: minder elektrisch geladen dan in die eerdere wedstrijden.

Dat het in de slotfase nog een paar keer leuk werd voor de doelen, kwam vooral omdat Groningen echt alles-of-niets moest spelen. Daardoor werden de ruimtes enorm en kreeg ook GA Eagles via Adekanye en Amofa nog een paar goede kansen. Het laatste beetje geluk in de afronding ontbrak. In de extra tijd maakte Dario Serra nog zijn officiële debuut voor GA Eagles als vervanger van Adekanye.

Veer gelaten

Een punt was wel beloning voor de verder noeste arbeid die GA Eagles aan de dag legde. In de strijd om de Europese play-offs moest de ploeg van Hake wel een belangrijke veer laten. RKC en Heerenveen wonnen immers wel en lijken nu de beste papieren te hebben als het gaat om plek acht. GA Eagles blijft elfde, met vier punten minder dan nummer acht RKC.

Groningen ziet na liefst 23(!) jaar voorlopig een einde komen aan eredivisievoetbal. De club uit het Hoge Noorden kan Emmen en Excelsior niet meer inhalen en degradeert na dit seizoen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie.

Go Ahead Eagles - FC Groningen 1-1 (1-1). 6. Ricardo Pepi 0-1, 30. Willum Willumsson 1-1. Scheidsrechter: Hensgens. Gele kaart: Kuipers (GA Eagles), Schreuders, Pepi, Valente, Suslov (Groningen). Toeschouwers: 9.711.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Blomme (73. Llansana), Rommens, Adekanye (90+2. Serra), Willumsson; Edvardsen (62. Sow), Lidberg.

