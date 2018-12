GA Eagles zoekt op transfermarkt naar middenvelder en linksbuiten

Go Ahead Eagles gaat zich in de eerste maand van 2019 roeren tijdens de winterse transferperiode. Een linkeraanvaller en een centrale, defensieve middenvelder staan hoog op de verlanglijst van de koploper in de Keuken Kampioen Divisie.

Veel ambities koestert GA Eagles vooralsnog echter niet op de transfermarkt, die op 1 januari zijn poorten weer opent. De financiële mogelijkheden om de selectie grondig te wijzigen zijn beperkt in Deventer en er moeten eerst spelers verkocht worden om ruimte te creëren in het budget. De technische leiding zoekt daarom gericht naar voetballers die een directe versterking zijn op plekken die onderbezet zijn.

Vleugelflitser

Een echte linksbuiten met een individuele actie en puntgave voorzet in de benen is op dit moment bijvoorbeeld niet beschikbaar voor trainer John Stegeman, die Orhan Džepar al langer als ‘hangende’ aanvaller gebruikt. De Braziliaanse vleugelflitser Bruno Andrade was voorafgaand aan het seizoen de beoogde linksbuiten, maar is door zijn vele blessureleed nooit een serieus alternatief geweest. Hoewel de proefperiode van Santeri Hostikka vorige week op niets uitliep, moet de testweek van de jonge Fin ook mannen als Andrade (zijn contract loopt komende zomer af) en Pieter Langedijk aan het denken hebben gezet. Het is een vingerwijzing naar de (gewijzigde) plannen van GA Eagles.

Balansbewaker

Ook een vervanger van Jeff Stans - de balansbewaker op het middenveld – is amper voorhanden voor Stegeman, die nadrukkelijk zoekt naar een ‘nummer 6’. In zijn huidige selectie kan Sjoerd Overgoor uit de voeten op die positie, maar de Achterhoeker mag bij een goed bod in de winterstop vertrekken. Net als verdediger Rick Ketting staat Overgoor – ook hun contract loopt in de zomer van 2019 af - in de etalage. Het duo mocht afgelopen zomer al uitkijken naar een andere club, maar ging voor de kans in Deventer. Veel speeltijd kregen ze tot dusver echter niet.

Aflopende contracten

Technisch manager Paul Bosvelt moet zich hoe dan ook opmaken voor drukke maanden. Behalve Ketting en Overgoor hebben nog zeventien spelers na dit seizoen een aflopend contract in de Adelaarshorst. Onder hen de basisspelers Gino Bosz, Roland Baas, Jeff Stans, Istvan Bakx, Orhan Džepar, Paco van Moorsel en Vitesse-huurling Julian Lelieveld. Alleen Bakx en Bosz hebben nog een optie voor volgend seizoen in hun verbintenis. Dat laatste geldt overigens ook voor de jongelingen Sam Beukema en Dennis Hettinga.

Tien spelers liggen in Deventer nog vast tot de zomer van 2020.