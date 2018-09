GA Eagles zonder franje naar tweede bekerronde

Go Ahead Eagles heeft zonder goed te spelen de tweede ronde van KNVB-beker bereikt. FC Eindhoven werd dinsdagavond in Deventer na een zwak eerste uur met 2-0 verslagen door treffers van Jaroslav Navrátil en Pieter Langedijk.

Het lijkt wel of Go Ahead Eagles alleen vanaf minuut één scherp voor de dag kan komen in het decor van een kolkende Adelaarshorst. Het stadion was dinsdagavond nog niet voor de helft gevuld en de sfeer was compleet anders dan afgelopen vrijdag, toen Go Ahead Eagles in een volgepakte thuishaven een zwaarbevochten zege boekte op Jong Ajax (2-1).

Veranderingen

Trainer John Stegeman had zijn basiselftal op drie plaatsen veranderd. Op het middenveld speelde Paco van Moorsel in plaats van Istvan Bakx en in de voorhoede waren er basisplaatsen voor Bruno Andrade en Maarten Pouwels ten faveure van Orhan Dzepar en Thomas Verheydt.

Dat pakte niet heel positief uit. De opbouw verliep te traag en in de laatste fase ontbrak het de koploper van de eerste divisie aan scherpte. Er vielen al voor rust genoeg kansrijke aanvallen te noteren, maar telkens was de passing te slordig op de momenten dat het erop aankwam. Tot opwinding van Stegeman, die zich zichtbaar stond op te winden langs de lijn.

Reddingen

De eerste fase na de rust ging het al niet veel beter. Wat heet. Het was aan doelman Hobie Verhulst te danken dat het niet al rap 0-1 stond voor FC Eindhoven, met twee knappe reddingen binnen de eerste twee minuten. De Brabanders, de nummer negentien in de Keuken Kampioen Divisie met slechts één puntje, kregen zowaar het geloof dat er iets te halen viel in Deventer. Waar Go Ahead voor rust nog wel de controle had, was dat in de tweede helft niet meer het geval.

Toch was het de thuisploeg die halverwege de tweede helft op voorsprong kwam, vlak nadat Stegeman Pieter Langedijk in de ploeg had gebracht voor spits Maarten Pouwels en Navrátil in de punt van de aanval had gezet. Dat betaalde zich al binnen vijf minuten uit, want na een voorzet van Andrade tikte Navrátil de bal van dichtbij achter doelman Ruud Swinkels: 1-0.

Fraaier

Vlak voor tijd maakte Pieter Langedijk de uitslag nog wat fraaier voor Go Ahead. De invaller, die zijn eerste minuten van dit seizoen maakte in de hoofdmacht, werd diep gestuurd door Van der Venne en rondde koelbloedig af: 2-0.

Eerste ronde KNVB-beker: Go Ahead Eagles – FC Eindhoven 2-0 (0-0). 67. Jaroslav Navrátil 1-0, 89. Pieter Langedijk 2-0.

Scheidsrechter: Gerrets.

Toeschouwers: 3168.

Gele kaart: Raaijmakers (FC Eindhoven).