GA Eagles zonder Hendriks en Andrade naar Eindhoven

Go Ahead Eagles reist dinsdag gehavend af naar Eindhoven. De aanvallers Sam Hendriks en Bruno Andrade ontbreken vrijwel zeker in het keurkorps van Jan van Staa, dat tegen Jong PSV aan eerherstel wil werken.

Bruno Andrade ontbreekt met een knieblessure. Hoewel de ernst nog niet duidelijk is, weet Van Staa wel dat de linksbuiten in het Philips Stadion ontbreekt. ,,Bruno heeft de knie vrijdag overstrekt tegen Fortuna. Hij kan zeker niet spelen.’’ Dat geldt waarschijnlijk ook voor Sam Hendriks. De spits kampt sinds het weekeinde met een infectie in de mond en ontbrak op de maandagtraining. ,,Hij schijnt allemaal blaasjes te hebben’’, aldus Van Staa. ,,Maandagmiddag wordt hij verder onderzocht, maar als je niet kunt trainen dan wordt spelen ook lastig, vrees ik.’’

Werkhoven

Hendriks is clubtopscorer, maar scoorde eind januari in Volendam voor de laatste keer voor GA Eagles. ,,Hij kampt al een hele tijd met zijn vorm’’ , weet Van Staa, die Givan Werkhoven bij afwezigheid van Hendriks tegen Jong PSV in de punt van de aanval posteert. Pieter Langedijk zal de plek van Andrade innemen.

Savastano

Ook in de achterhoede moet Van Staa een wijziging doorvoeren in vergelijking met de verloren wedstrijd van vrijdag tegen Fortuna. Dennis Hettinga keert bij Jong PSV terug als linksback. De Deventenaar vervangt de aan zijn bovenbeen geblesseerde Mauro Savastano, die tegen Fortuna nog de voorkeur kreeg maar al in de rust uit zijn fysieke lijden werd verlost door trainer Jan van Staa. Ook Xandro Schenk keert terug in de basisploeg. De grieperige aanvoerder van GA Eagles ontbrak tegen Fortuna. Robin Buwalda wordt daarmee weer rechterverdediger. Daarmee is de defensie weer zoals in maart toen GA Eagles elf punten haalde uit vijf wedstrijden.

Eerherstel

GA Eagles reist dinsdag met gemengde gevoelens af naar Eindhoven. Natuurlijk zint de Deventer ploeg op eerherstel, maar het heilige vuur lijkt gedoofd. Het seizoen is sportief voorbij. Probeer je dan nog maar eens op te laden voor de laatste vier wedstrijden. ,,Maar we gaan het wel doen’’, houdt Van Staa het hoofd omhoog. ,,Die instelling moeten we opbrengen om in de laatste reeks wedstrijden tot resultaat te komen. Dat hoort bij Go Ahead. We mogen het niet laten lopen nu en moeten het seizoen waardig afsluiten.’’

Jong PSV

Jong PSV staat vierde in de Jupiler League. Het vorige duel met de Eindhovense beloften eindigde in Deventer in 1-1. Een uitdaging, weet Van Staa. ,,Jong PSV kan een aardig team op de been brengen, al heb ik geen idee wie daar gaat spelen. Zondag kan de hoofdmacht immers kampioen worden tegen Ajax. Ze zullen met spelers zeker geen risico’s nemen. Maar ik kijk naar mijn eigen elftal. Wij gaan voor onze eigen kansen. Net als afgelopen vrijdag tegen Fortuna. We hebben er alles aan gedaan om het koploper lastig te maken. Dat deden we heel aardig, alleen in de eindfase waren we niet scherp genoeg. Daardoor dwongen we voor de goal te weinig af.’’

Behalve Hendriks, Andrade en Savastano ontbreken bij GA Eagles ook de al langer geblesseerden Thijs Dekker (elleboog) en Brem Soumaoro (voet).