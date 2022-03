GA Eagles zonder zorgen naar seizoenskraker tegen PSV: ‘We zijn heel dichtbij een uitzonderlijke prestatie’

VOORBESCHOUWINGDe historische stunt tegen Ajax is amper verteerd of een tweede hoogmis dient zich aan voor Go Ahead Eagles. Voor het eerst in ruim een halve eeuw kan de Deventer club zich plaatsen voor de finale van de KNVB-beker. Woensdagavond staat alleen PSV een trip naar de Rotterdamse De Kuip nog in de weg.