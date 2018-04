GA Eagles zwaait Maneschijn na seizoen uit

Jong Go Ahead slikt bittere pil tegen Jong Willem II

20:56 Na twee nederlagen tegen Jong Willem II dit seizoen – 1-2 in de competitie en 1-3 in de beker - leek drie keer scheepsrecht te worden voor de beloften van Go Ahead Eagles. Maar na een 2-0 voorsprong bij rust, stapte de Deventer beloftenploeg vanavond alsnog met een 2-3 nederlaag van het veld op het complex van FC RDC.