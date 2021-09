GA Eagles zwaait Veldmate uit bij IJsselderby

Irritatie bij trouwe Eag­les-fans om winactie kaarten IJsselder­by, sponsor is zich van geen kwaad bewust

9 september Een winactie met twee wedstrijdkaarten voor het duel tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, is niet goed gevallen bij een deel van de aanhang van Go Ahead Eagles. Terwijl veel trouwe seizoenkaarthouders de kraker noodgedwongen aan hun neus voorbij zien gaan, krijgen willekeurige winnaars via sponsor Salland Zorgverzekeringen wel de kans de wedstrijd van het jaar bij te wonen.