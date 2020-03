GAE-captain Lieftink ziet ippon bij Swart: ‘Maar het is ook geen jeugdvoetbal meer hè’

Elmo Lieftink had geen goed woord over voor de manier waarop Go Ahead Eagles de goals weggaf tegen De Graafschap (1-2). De arbitrage deelde in de malaise bij de tweede tegentreffer, zag de captain. ,,Een overduidelijke overtreding, waarbij de grensrechter op tien centimeter afstand stond.”