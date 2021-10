GAE O21 neemt door ruime zege op concurrent VVV koppositie over

De wedstrijd tegen VVV was voor de beloften van Go Ahead Eagles misschien wel de belangrijkste van het seizoen tot nu toe. De Deventenaren zetten met de 4-1 zege niet alleen VVV op vijf punten achterstand, maar namen ook de koppositie in de derde divisie over.

Zodoende zijn AFC (2e) en Den Bosch (3e) op dit moment de grootste concurrenten. Het is voor trainer Jouad Boufarra en zijn ploeg de taak om bij de bovenste twee ploegen te eindigen, want die promoveren rechtstreeks. Boufarra gaf al eerder aan dat het hem niet uitmaakt of zijn teams als eerste of tweede eindigt. De voorsprong op Den Bosch is drie punten.

Tegen VVV werkte Go Ahead Eagles in ieder geval flink aan het doelsaldo. De grote man aan de kant van de Deventenaren was middenvelder Stan ter Haar, hij opende de score en zorgde na rust ook voor de vierde treffer. Dat bleek geen toeval. ,,We hadden het er van de week over, dat Ter Haar misschien meer moest rouleren op het middenveld. Dat als de andere middenvelders zijn positie af en toe overnamen dat hij dan meer in scoringspositie zou komen. Mooi dat dat zo uitpakte.”

Boufarra vond het de beste wedstrijd van het seizoen van zijn ploeg. ,,Voor de rust hadden we alleen al zeven honderd procent kansen. Het was de eerste keer ook dat we in beide helften vol druk bleven zetten.’’

Divisie 3-A: Go Ahead Eagles O21 - VVV O21 4-1 (2-0). 8. Stan ter Haar 1-0, 15. Thomas Meurs 2-0, 50. Arantis Roep 3-0, 65. Maxim van Peer 3-1, 68. Ter Haar 4-1.

Stand aan kop: GA Eagles 6-14, AFC 6-12, Den Bosch 6-11.