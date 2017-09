GAE-spelers Schenk en Stevens scoren beste cijfer op rapport in Helmond

GA Eagles-aanwinst Eghan heeft heilig geloof in betere toekomst

1 september Hij groeide op in diepe armoede, verloor twee jaar geleden zijn moeder en ziet tot zijn afgrijzen dat de wereld in brand staat door het geweld in Syrië, Noord-Korea en de terreurdaden van Islamitische Staat. Shadrach Eghan schudt het hoofd. ,,Voor veel mensen is het moeilijk, maar als christen houd ik me vast aan mijn geloof in God.''