GAE-trainer Van Wonderen blijft kritisch: ‘Na rust te veel geleund op defensie’

,,In de eerste helft hadden we een aantal goede momenten, in de tweede helft hebben we te veel geleund op de defensie’’, luidde de conclusie van de oefenmeester. Van Wonderen zag Go Ahead Eagles in de eerste 45 minuten twee keer scoren via Jay Idzes en Sam Beukema en nog een paar goede kansen afdwingen. Na rust was het initiatief veelal aan de zijde van MVV. ,,Ik had het idee dat de 1-2 had kunnen vallen’’, vond Van Wonderen.