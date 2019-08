Galgenhumor en revanchegevoelens bij GA Eagles-verdediger Van Iperen

Met een veelbetekenende knipoog draait Donny van Iperen zich om. De kleedkamer in, op weg naar de warme waterstralen onder de douche. Het is de weldadige slotakte van de donderdagtraining waarin duidelijk werd dat de 24-jarige verdediger – na een week afwezigheid - terugkeert in de basisformatie bij Go Ahead Eagles. Belust op revanche na het echec van Leeuwarden, waar Van Iperen tegen zijn oude club Cambuur het sportieve dieptepunt van zijn carrière beleefde. Twee overtredingen, twee strafschoppen tegen en een rode kaart. Niet het gedroomde visitekaartje waarmee de rijzige Noord-Hollander de handen op elkaar kreeg in Deventer. ,,Het was een nare avond’’, bekent Van Iperen. ,,Ik zit vol met revanchegevoelens.’’