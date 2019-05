Gebrek aan geluk én kwaliteit stelt Go Ahead Eagles voor heuse krachtproef

Ja, natuurlijk ging de wijzende vinger kort na het 2-2 gelijkspel naar die vermaledijde Bossche doelman. Voor de derde keer dit seizoen was Wouter van der Steen de sta-in-de-weg voor Go Ahead en even zo vaak hielp hij zijn ploeg aan klinkende munt op weg naar succes. Voor de tweede keer in zestien dagen ook stopte Van der Steen een roodgele strafschop. Na de misser van Thomas Verheydt op 3 mei, was dit keer Paco van Moorsel de schlemiel. Vooral de herkansing die Van der Steen bood aan de Eagles-middenvelder – voor een leeg doel – moet ook Van Moorsel een slapeloze nacht hebben bezorgd. Pijnlijk, want aanvallend toonde de Brabander zijn voetballende gaven en speelde hij tegen zijn stadgenoten een prima wedstrijd hangend aan de linkerkant. Al blijft Van Moorsel kwetsbaar in de omschakeling. Bij het tweede tegendoelpunt van Den Bosch greep hij niet in en liet hij Danny Verbeek – de man van de assist op de door de centrale mensen ook al volledig vrijgelaten Luuk Brouwers – ongehinderd weglopen.