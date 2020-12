Gebrek aan stootkracht breekt GA Eagles ook tegen Jong AZ op

wedstrijdverslagEn weer werd een beloftenploeg de plaaggeest van Go Ahead Eagles. Nadat Jong Ajax (0-3) en Jong Utrecht (2-3) al winnend van het gras stapten in de Adelaarshorst, blameerde de Deventer eerstedivisionist zich dinsdagavond opnieuw tegen Jong AZ: 0-1. De wedstrijd legde de manco’s van Go Ahead Eagles op het aanvallende vlak weer eens genadeloos bloot.

Het duel met de beloften uit Alkmaar – de nummer voorlaatst – werd vooraf door Go Ahead Eagles gezien als een uitgelezen mogelijkheid om de aansluiting met de play-offplaatsen in de Keuken Kampioen Divisie niet te verliezen.

Schuifpuzzel

Trainer Kees van Wonderen moest noodgedwongen Maël Corboz missen. De Amerikaanse middenvelder viel maandag op de training uit met een enkelblessure. Teneinde wat meer creativiteit in te bouwen op het midrif, posteerde Van Wonderen daar Zakaria Eddahchouri. Voorin verhuisde Antoine Rabillard naar de rechterflank, waardoor op links een plekje vrij kwam voor Frank Ross. Die schuifpuzzel ging ten koste van Erkan Eyibil.

Vuurtje

Ross was in de eerste helft ook de man met de meeste dreiging. Waar Go Ahead Eagles weer eens voorzichtig aan een wedstrijd begon, daar zocht de Schot het in elk geval in de voorwaartse beweging. Al gingen de ballen die van zijn voet richting het Alkmaarse doel vertrokken dan naast en over. Het zorgde in elk geval dat het vuurtje bij de thuisploeg een beetje werd aangewakkerd.

Dat leverde behalve de mogelijkheden voor Ross kansjes op voor Jay Idzes en Sam Hendriks, al had de dreiging aanvankelijk niet heel veel om het lijf. Go Ahead Eagles had veel de bal, maar Jong AZ bleef ook redelijk eenvoudig op de been. Het was zo’n gevalletje ‘als je niet scoort uit een veldoverwicht, dan valt ‘ie aan de andere kant’.

Tegendoelpunt

En dat gebeurde dus ook. Na een overtreding begin tweede helft van Luuk Brouwers kreeg Jong AZ een vrije trap op een fraaie positie, en de eerste bal tussen de palen was ook meteen raak voor de ploeg van trainer Michel Vonk. Thijs Oosting vond het gaatje en plaatste de bal achter Gorter voor de 0-1.

Tijd voor Van Wonderen om in te grijpen. Die haalde tien minuten na de goal Ross naar de kant ten faveure van Jacob Mulenga en bracht in het laatste kwartier met Eyibil en Bradly van Hoeven (voor Rabillard en Hendriks) nog twee verse aanvalskrachten. Dat alles in een laatste poging om tot meer te komen dan krachteloze schoten van afstand, die AZ-keeper Beau Reus allerminst konden verontrusten.

Lat

Mulenga was er met een kopbal tegen de lat – na een uitstekende voorzet van Van Hoeven – nog het dichtst bij. De spits won zo’n beetje al zijn persoonlijke duels en bracht de broodnodige ‘body’ die GA Eagles lange tijd zo broodnodig miste in deze wedstrijd. Maar ook hij kon de ban niet breken.

Voor de zoveelste keer dit seizoen brak de improductiviteit GA Eagles op. En blijft de Deventer ploeg hangen in het rechterrijtje van de Keuken Kampioen Divisie. Wat een heerlijk weekje had moeten worden voor GA Eagles, lijkt nu al uit te draaien op een kleine sof. Van Wonderen en zijn mannen zullen vrijdag de meubelen moeten zien te redden in de uitbeurt tegen Helmond Sport.

Go Ahead Eagles – Jong AZ 0-1 (0-0). 52. Thijs Oosting 0-1. Scheidsrechter: Rozendal. Gele kaart: Brouwers (GA Eagles).

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Lucassen, Beukema, Veldmate, Kuipers; Brouwers, Idzes, Eddahchouri (89. Crowther); Rabillard (74. Eyibil), Hendriks (74. Van Hoeven), Ross (61. Mulenga).

