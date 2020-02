Gedegen GA Eagles schiet weinig op met punt na boeiend duel in Volendam

De negentig minuten waren boeiend, vol fouten, aardig voetbal en doelpunten. Met het 2-2 gelijkspel tegen FC Volendam schoot Go Ahead Eagles gisteravond echter bar weinig op. Daar konden de honderd fabuleuze tellen van Antoine Rabillard weinig aan veranderen. De twee treffers van de Fransman waren onvoldoende voor GA Eagles om de volle buit op te vissen aan de Volendamse dijk. En dus dropen de spelers teleurgesteld af in het Kras Stadion. ,,We doen onszelf hier tekort en schieten hier weinig mee op‘’, meende hun trainer. ,,We hadden gewoon moeten winnen na een goede wedstrijd. Nu staan we hier toch met gemengde gevoelens.’’