Geen grote schermen in Waalwijk tijdens beslissingsduel RKC en GA Eagles na ongeregeldheden

video Fans GA Eagles kijken in eigen stadion op schermen naar duel van hun club in Waalwijk

25 mei Dik duizend supporters van Go Ahead Eagles hebben vanavond op grote en kleine beeldschermen in en bij stadion De Adelaarshorst gekeken naar het eerste finaleduel van de play-offs tegen RKC Waalwijk (0-0). Komende dinsdag volgt in het eigen stadion in Deventer de ontknoping.