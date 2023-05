Geen kers op de taart voor GA Eagles: einde seizoen na nederlaag bij Heerenveen

Go Ahead Eagles is er zondagmiddag niet in geslaagd om het seizoen te bekronen met een plaats in de play-offs. Op bezoek bij SC Heerenveen verliest het met 2-0, waardoor de thuisploeg zich komende week meldt in de strijd om een ticket voor Europees voetbal.

Al snel ontstaat er onder alles wat Deventer is hoop. Na nog geen tien minuten spelen klinkt er ineens een gejuich uit het vak met Go Ahead Eagles-supporters, omdat doorkomt dat Cambuur op voorsprong is gekomen tegen RKC. Het feestje is van korte duur, aangezien de goal in Leeuwarden wordt afgekeurd, maar het tekent de sfeer die er heerst. Allereerst moet Go Ahead Eagles het zelf doen door te winnen van SC Heerenveen, maar de blik is de hele middag ook gericht op die andere wedstrijd. Logisch.

In het Abe Lenstra Stadion zijn de hoogtepunten in het eerste half uur zeldzaam, al krijgen de gasten in die periode wel de grootste kans om de score te openen. Isac Lidberg kan een voorzet van Willum Willumsson echter niet goed afronden. Aan de andere kant is het kort voor rust wel raak. Vanaf de zijkant vindt Anas Tahiri het hoofd van verdediger Pawel Bochniewicz en die kopt de bal tegendraads achter Jeffrey de Lange: 1-0.

RKC op achterstand

Bij Cambuur tegen RKC is het bij rust verrassend 2-0 en dus heeft Go Ahead Eagles in de tweede helft alles om voor te spelen. Lidberg is de eerste die het Friese doel onder vuur neemt, waarna hij een paar minuten later onderweg lijkt naar het doel van keeper Andries Noppert. De Zweede spits wil de bal afkappen, om daarna uit te halen. Het resultaat is dat Lidberg de bal kwijtraakt en zelfs een corner aan zijn neus voorbijgaat.

Met nog een klein halfuur te gaan besluit trainer René Hake het nog meer op de aanval te gooien. Terwijl Cambuur op een 3-0 voorsprong staat, brengt de coach spits Sylla Sow in voor middenvelder Xander Blomme. Het is het startsein voor wat een slotoffensief van jewelste moet worden, omdat een overwinning de Deventenaren naar de play-offs om Europees voetbal brengt.

In eerste instantie brengt dat offensief vooral ruimte voor SC Heerenveen, waardoor Sydney van Hooijdonk al snel de kans krijgt om de wedstrijd in het slot te gooien. Alleen voor doelman Jeffrey de Lange weet hij niet te scoren, waardoor de hoop voor Go Ahead Eagles levend blijft. Dat duurt echter tot tien minuten voor tijd.

Hoop verdwenen

Aan alles proef je dat het eerder 2-0 wordt dan 1-1 en invaller Ché Nunnely brengt dan ook namens de thuisploeg de beslissing. De invaller kopt raak uit een voorzet van Osame Sahraoui en beukt daarmee het laatste sprankje hoop uit de Deventer harten.

Het eindigt in 2-0 en daarmee gaan de play-offs om Europees voetbal aan Go Ahead Eagles voorbij. Dat doet niets af aan het prima seizoen van de club, maar zal toch nog heel eventjes voor een bittere nasmaak zorgen. Het had immers zo mooi kunnen zijn.

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles 2-0 (1-0). 43. Pawel Bochniewicz, 79. Ché Nunnely 2-0.

Opstelling Go Ahead Eagles: De Lange; Deijl, Amofa, Idzes, Kuipers; Blomme (64. Sow), Rommens, Adekanye, Edvardsen (79. Serra); Lidberg, Willumsson.

