Geen open dag bij Go Ahead Eagles, eerste oefenduel tegen PAOK Saloniki

Go Ahead Eagles ziet deze zomer af van de organisatie van een open dag. Rond stadion De Adelaarshorst wordt gebouwd, waardoor een groot evenement onmogelijk is. De formatie van trainer René Hake traint voor het eerst op zondag 2 juli.

In De Adelaarshorst wordt gewerkt aan de Noordtribune en de Leo Halle tribune, waarvoor ook een deel van het parkeerterrein nodig is. In plaats van de open dag zal Go Ahead Eagles tijdens de winterstop een open huis organiseren. Daarbij krijgen de liefhebbers ook de kans om de skyboxen en de nieuwe delen van de hoofdtribune te zien.

De selectie van Go Ahead Eagles traint op zondag 2 juli (10.30 uur) voor de eerste keer, traditioneel op sportpark De Woldermarck in Terwolde. De gebruikelijke oefenwedstrijd tussen de profs en de liefhebbers van SV Terwolde is wel vervallen. Beide clubs hebben onvoldoende duidelijkheid verkregen over het aantal profteams dat Go Ahead Eagles in Terwolde mag ontvangen. Daarom is besloten om tijdens de voorbereiding helemaal niet te spelen bij de amateurclub. In Terwolde wordt wel de hele maand juli getraind.

In het oefenprogramma van Go Ahead Eagles staan pas drie wedstrijden helemaal vast, tussendoor zijn twee oefenduels in de planning opgenomen waar geen publiek bij aanwezig mag zijn. PAOK Saloniki, afgelopen seizoen de nummer vier van Griekenland, is op 8 juli de eerste opponent.

Oefenprogramma

8 juli: Go Ahead Eagles - PAOK Saloniki (AZC Zutphen, 16.00 uur).

29 juli: Go Ahead Eagles - Borussia Dortmund O23 (locatie en tijdstip onbekend).

5 augustus: Go Ahead Eagles - nnb (De Adelaarshorst).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.