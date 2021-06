Geen publiek bij oefenduels GA Eagles in Terwolde, wedstrijd met RKC begint vroeger

Ross pas in oktober terug bij GA Eagles, Brouwers haalt start competitie

17 juni Frank Ross keert voorlopig niet terug in de selectie van Go Ahead Eagles. De Schotse aanvaller van de Deventer club revalideert van een zware knieblessure en keert niet voor oktober terug bij de selectie. Ross mist daardoor de start van de competitie in de eredivisie.