Geen verrassingen bij GA Eagles in duel met De Graafschap

Leon Vlemmings heeft geen surprises in petto voor de voetbalkraker in Doetinchem. De trainer van Go Ahead Eagles begint met zijn verwachte basisopstelling aan de oostelijke Jupiler League derby tegen De Graafschap. Onze verslaggever Dennis Arentsen twittert live tijdens deze wedstrijd.

In Doetinchem begint Tim Hölscher in de basiself als vervanger van Stefano Beltrame, de Juventus-huurling die kampt met een scheur in de hamstring. Ook de Deventer jongelingen Dennis Hettinga en Givan Werkhoven mogen starten tegen De Graafschap, dat met Fabian Serrarens op de linkerflank begint.

In Doetinchem stijgt de spanning ondertussen voor het duel dat een beladen karakter kent, nadat de nacompetitiefinale in mei 2016 escaleerde door supportersoproer. GA Eagles promoveerde en De Graafschap degradeerde die dag uit de eredivisie. Sentimenten die in de huidige spelersgroepen amper nog leven. In de Deventer formatie waren er slechts drie spelers – Joey Groenbast, Leon de Kogel en Xandro Schenk – destijds ook bij. Bij de supporters leeft het recente verleden des te meer in de aanloop naar het duel dat na anderhalf jaar weer op de rol staat.

Politie

Buiten het stadion is het rustig, al overheerst het politieblauw in de omgeving van het stadion. De vierhonderd Deventer supporters hebben hun plek in het uitvak inmiddels ingenomen.

Opstelling De Graafschap: Bednarek; Abena, Sven Nieuwport, Lars Nieuwpoort,Driver; Diemers, El Jebli,Tutuarima; Van Mieghem, Ars, Serrarens.