Geflopt systeem, bloedeloze vertoning, rode kaart en einde aan imposante reeks

En dus kwam er voor GA Eagles een einde aan een ongekende reeks van 18 uitwedstrijden in de eerste divisie waarin het minimaal één keer scoorde. De laatste keer dat Go Ahead doelpuntloos bleef in den vreemde was nog onder trainer Jan van Staa bij Jong PSV (6-0). Het is vijftien jaar geleden dat Go Ahead zó lang aangesloten doeltreffend was buiten Deventer: in 2004, 22 keer op rij.