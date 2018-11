Gehaaid TOP Oss brengt Go Ahead eerste thuisnederlaag toe

TOP Oss heeft Go Ahead Eagles de eerste thuisnederlaag van het seizoen toegebracht. De Deventer ploeg was voor rust heer en meester, maar in de tweede helft werden de Brabanders steeds gevaarlijker. Het was goaltjesdief Huseyin Dogan die vrijdagavond vlak voor tijd de enige treffer van de wedstrijd maakte in de Adelaarshorst: 0-1.

Ondanks de nederlaag blijft Go Ahead koploper in de Keuken Kampioen Divisie, omdat Sparta en FC Den Bosch eveneens gelijkspeelden.

Gelet op alle kansen die TOP Oss in de tweede helft kreeg, was de zege niet onverdiend te noemen. Al begon Go Ahead voortvarend aan de wedstrijd. De thuisploeg had een duidelijk veldoverwicht in de eerste helft. Dat leverde vooral een aantal kopkansen op voor de thuisploeg. De grootste waren voor Paco van Moorsel, na een afgemeten voorzet van Istvan Bakx, die zelf op slag van rust de bal nog tegen de paal kopte.

TOP Oss deed voor rust niet veel meer dan loeren op een gevaarlijke counter. Twee keer slaagde de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie erin om er uit te komen. De grootste kans voor de bezoekers in de eerste helft was voor Bryan Smeets, die vrij op de vijandelijke veste afstormde, maar vervolgens de alerte doelman Hobie Verhulst op zijn pad vond.

Na rust ontvouwde zich aanvankelijk hetzelfde wedstrijdbeeld. Go Ahead vol in de aanval en TOP Oss achteroverleunend. Van Moorsel, die overigens een sterke wedstrijd speelde, kreeg de bal na tien minuten wederom op een presenteerblaadje aangereikt door Bakx, maar de aanvaller schoot de bal nipt voorlangs.

Geluk

Halverwege de tweede helft kantelde het duel echter en kroop TOP Oss ineens meer en meer uit zijn schulp. Go Ahead mocht van geluk spreken dat Lion Kaak zijn vizier net niet helemaal op scherp had staan in de 68ste minuut, want de middenvelder schoot de bal binnen het strafschopgebied tegen de paal.

Een kwartier voor tijd was het opnieuw Kaak die dicht bij de openingstreffer was. Na een snelle uitbraak schoot hij na terugleggen van oud-Eagle Norichio Nieveld rakelings naast via de vingertoppen van Verhulst. Ook daarna kwam Go Ahead nog een paar keer goed weg bij hachelijke situaties en scrimmages voor het doel.

Niet onverdiend

En het was uiteindelijk dan ook niet onverdiend dat TOP Oss op voorsprong kwam. Topscorer Huseyin Dogan kreeg de bal vijf minuten voor tijd voor zijn voeten op de rand van het strafschopgebied en liet Verhulst kansloos met een schot hoog in de hoek: 0-1.

Go Ahead-trainer John Stegeman probeerde daarna met twee aanvallende wissels nog wat te forceren. Maar het mocht niet baten voor de thuisploeg, die voor het eerst niet tot scoren kwam deze competitie.

Go Ahead Eagles – TOP Oss 0-1 (0-0) 85. Huseyin Dogan 0-1.

Scheidsrechter: Martens.

Toeschouwers: 8732.

Gele kaart: Van der Venne (Go Ahead Eagles).