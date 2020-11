Geheimzinnigheid troef bij GA Eagles, maar Corboz maakt rentree in late uitbeurt bij Telstar

Ongekende reeks: GA Eagles houdt doel zeven duels schoon; dat is nu al vaker dan vorig seizoen

2 november Go Ahead Eagles is een defensief bolwerk en bewees dat tegen Excelsior opnieuw (0-0). De uitstekende keeper Jay Gorter van de Deventer club hoefde dit seizoen in tien wedstrijden al zeven keer geen tegentreffer te incasseren.