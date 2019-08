Generale repetitie zonder treffers voor Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles heeft de seizoensvoorbereiding zaterdagmiddag afgesloten met een doelpuntloos gelijkspel tegen Konyaspor (0-0). Er waren weinig kansen te zien bij de eerste en tevens vrij saaie krachtmeting in de Adelaarshorst, maar het zal trainer Jack de Gier deugd doen dat zijn ploeg de ‘nul’ hield in de laatste test richting de competitiestart, aanstaande vrijdag tegen MVV.

Go Ahead speelde voor het eerst een volledige wedstrijd met de basiself, al ontbraken rechtsback Wout Droste (knie) en captain Jeroen Veldmate (achillespees) nog vanwege blessures. Het blijft twijfelachtig in hoeverre zij inzetbaar zijn bij de seizoensouverture op 9 augustus.

Het is voor de toeschouwers te hopen dat er dan in elk geval wat meer spektakel wordt geboden, want heel boeiend was de generale repetitie van Go Ahead niet. Al kan dat ook positief worden uitgelegd. Want zeker in de eerste helft had de ploeg uit Deventer weinig te vrezen van de Turkse nummer acht van vorig seizoen.

Kansjes

Doelman Hobie Verhulst hoefde amper in actie te komen, maar dat gold eigenlijk ook voor zijn collega aan de andere kant. Alleen Jaroslav Navrátil, die weer hersteld was na een griepje, en Maël Corboz kregen een kansje. Navrátil stuitte in de openingsfase na een pass van Alexander Bannink op keeper Serkan Kirintili en Corboz kopte nipt over na een hoekschop.

Het besloten oefenduel met de reserves van vrijdag, tegen een elftal clubloze speler (7-2 zege) daargelaten, verloor Go Ahead de voorgaande twee oefenwedstrijden in Terwolde beide met 2-3. Tegen FC Emmen had Go Ahead meer verdiend, maar in Al-Shabab moest de ploeg uit Deventer zijn meerdere erkennen.

Weinig onder druk

Tijdens de generale repetitie in de Adelaarshorst kwam de ‘gehavende’ defensie echter weinig onder druk te staan. De Turken, die afgelopen zondag met 1-0 verloren van FC Twente, moesten na een klein uur bijna de 1-0 slikken. Bannink vuurde af, op de rand van de zestien, waarna ook Sam Beukema en Antoine Rabillard in de rebound nog dicht bij de openingstreffer waren.

Ook Konyaspor kreeg in de tweede helft nog wel wat kleine mogelijkheden, maar het duel eindigde dus zoals het begon: 0-0. Bij Go Ahead kwamen in de slotfase nog Zakaria Eddahchouri en Martijn Berden binnen de ploeg, een teken dat zij dicht tegen de eerste elf aanzitten.

Go Ahead Eagles – Konyaspor 0-0.

Scheidsrechter: Blank.

Toeschouwers: 2920.

Gele kaart: Bliek (Go Ahead Eagles).