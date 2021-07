Geroezemoes en vragende blikken, fans na coronajaar weer welkom bij GA Eagles: ‘Veel vertrouwen in Van Wonderen’

VIDEOGeroezemoes langs de lijn. Vragende blikken. ‘Wie is dat?’ Het voelt deze maandagochtend in Terwolde als een eeuwigheid geleden. Voor een stevig contingent fans van Go Ahead Eagles ging de voetbalwereld eindelijk weer open. Na zestien maanden nagenoeg volledig gespeend te zijn van de verrichtingen van hun naar de eredivisie gepromoveerde helden, was sportpark Woldermarck het open podium waar de supporters zo naar snakten. ,,Dit is een sociale uitlaatklep voor mij.’’