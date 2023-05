Gerrit Nauber blijft nog een jaar bij Go Ahead Eagles: ‘Zeker thuis erg bijzonder’

Poll | Komt Go Ahead Eagles dit seizoen nog in de problemen?

Go Ahead Eagles bewees zichzelf vrijdag een slechte dienst door met 2-1 te verliezen van Excelsior. De ploeg van trainer René Hake is daardoor nog altijd niet veilig, de voorsprong op nummer zestien FC Emmen bedraagt vijf punten. Komt Go Ahead Eagles nog in de problemen? Laat jouw mening horen!