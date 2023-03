Gerrit Nauber, rots in de branding: doet GA Eagles er goed aan hem langer vast te leggen?

Meevaller voor GA Eagles: Willumsson keert in Utrecht zo goed als zeker terug in selectie

Go Ahead Eagles kan morgen (16.30 uur) in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht naar alle waarschijnlijkheid weer beschikken over Willum Willumsson. Trainer René Hake houdt nog een kleine slag om de arm, maar de verwachting is dat de middenvelder van de partij is.