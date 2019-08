Getergd GA Eagles toont ruggengraat tegen gewillige talenten uit Utrecht

Het vuur, de passie, en de ergernis na een weekend vol azijn. Het zit allemaal in dat ene schot van Richard van der Venne in de elfde minuut tegen Jong FC Utrecht. De rossige Ossenaar plukt de bal na een ragfijne voorzet van Jaroslav Navrátil uit de lucht. De zwakke verdediger Mark Pabai zit niet voor het laatst deze avond mis en Van der Venne legt zijn gram in de knal die - pal voor een uitzinnige B-side - eindigt in het dak van het doel. De oerkreet na de 2-0 van de Brabander, die zijn feestje bij de harde kern viert samen met uitblinker Maël Corboz, giert door de Adelaarshorst. ,,Ik wilde zó graag scoren. De enige manier om dat te doen was de bal hard en hoog binnenvegen’’, stelt Van der Venne met een grimas. Nee, het was niet de ultieme revanche na het Friese dramastuk van een week eerder. ,,We wilden ons revancheren, maar druk? Nee, ik heb te veel vertrouwen in dit team om me zenuwachtig te maken voor een wedstrijd tegen Jong FC Utrecht. Ook niet na een nederlaag tegen Cambuur. Dat is afgesloten en hebben we verwerkt. Dat hebben we wel bewezen volgens mij.’’