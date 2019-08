Getergd Go Ahead revancheert zich met klinkende zege

De 5-0 nederlaag in Leeuwarden kwam keihard aan in het Deventer kamp. Een flinke knauw voor het zelfvertrouwen. De grote vraag was dan ook hoe Go Ahead zich zou oprichten na deze fikse zeperd. Het antwoord kon al snel gegeven worden, mede doordat de thuisploeg bijzonder weinig had te duchten van de Utrechtse beloftenploeg.

Dieptepunt

Op een sterke nummer 10 - Odysseus Velanas – en doelman Fabian de Keijzer na bakten de Domstedelingen er weinig van. Met als absolute dieptepunt de rechtsback, Mark Pabai. Die solliciteerde nadrukkelijk níét naar de vacante positie in de Deventer selectie en werd tijdens de rust uit zijn lijden verlost met een wissel.

Toch had Jong FC Utrecht maar zo op voorsprong kunnen komen. Al na één minuut spelen stond Velanas oog-in-oog met doelman Hobie Verhulst, na slordig balverlies van Julius Bliek. Verhulst redde adequaat met zijn voet.

Daarna was het Go Ahead dat dicteerde, met twee fraaie doelpunten voor de rust tot gevolg. Na vijf minuten tekende Maël Corboz met zijn eerste officiële treffer in het roodgeel voor de 1-0. De Amerikaan schoot de bal op aangeven van Jaroslav Navrátil in de verre hoek binnen.

Vol gif

Vijf minuten later stond het al 2-0. Opnieuw was Navrátil, die het weer ouderwets op zijn heupen had, de aangever. De aanname van Richard van der Venne was feilloos en zijn schot vervolgens vol gif: raak, in het dak van het doel. Even later had de linksbuiten van Go Ahead ook nog de 3-0 op zijn schoen, met een vlammend schot van ruim twintig meter afstand. Maar doelman Fabian de Keijzer redde katachtig, zoals wel vaker deze avond.

Jong FC Utrecht beperkte zich tot enkele speldenprikjes, mede door wat al te laconiek en slordig verdedigen in de gehavende Deventer defensie bij tijd en wijle. Maar dat was slechts een kleine kanttekening op een verder onbezorgd avondje voor de ploeg van trainer Jack de Gier.

In het slot

Vlak na de rust gooide Navrátil het duel definitief in het slot met de 3-0. Op aangeven van Alexander Bannink schoot hij de bal hard in de korte hoek binnen. En Go Ahead jaagde op meer, want Jong FC Utrecht was rijp voor de slacht. Vier minuten later tekende ook Elmo Lieftink voor zijn eerste doelpunt in Deventer dienst. Na een voorzet van Corboz knikte de middenvelder onberispelijk raak: 4-0.

De score had nog een stuk hoger kunnen oplopen, maar doelman Fabian de Keijzer hield ondanks de vier tegentreffers ook nog heel wat tegen.

Go Ahead Eagles – Jong FC Utrecht 4-0 (2-0). 6. Maël Corboz 1-0, 11. Richard van der Venne 2-0, 51. Jaroslav Navrátil 3-0, 56. Elmo Lieftink 4-0.

Rode kaart: 67. Tommy St. Jago (Jong FC Utrecht).

Scheidsrechter: Bos.

Toeschouwers: 8023.

Gele kaart: Beukema (Go Ahead Eagles).