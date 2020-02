Getergde Bannink haalt zijn gram tegen Eindhoven

Het was weer een van de befaamde ‘gouden wissels’ van trainer Jack de Gier. De oefenmeester van Go Ahead Eagles haalde een dik kwartier voor tijd de moegestreden Soufyan Ahannach naar de kant en bracht met Bannink een verse kracht. Zeven minuten later betaalde Bannink dat vertrouwen terug met de cruciale 2-1, juist in een fase waar de thuisploeg kopje onder dreigde te gaan tegen een aandringend Eindhoven. In de blessuretijd stond hij aan de basis van de 3-1 van mede-invaller Maarten Pouwels.