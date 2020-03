Getergde De Gier mist kwartet spelers op training bij GA Eagles

VOORBESCHOUWINGHet aftelversje is begonnen. Jack de Gier begint zondag aan zijn laatste tien reguliere competitiewedstrijden als trainer van Go Ahead Eagles. De eerste divisie-topper tegen De Graafschap als aftrap van een succesvol laatste kunstje in de Adelaarshorst.

Natuurlijk was er vorige week even dat baalmoment, de mentale dreun van een in de ogen van De Gier veel te vroege slotakte in Deventer. De hoop op meer krediet bij de clubleiding verdween zaterdagmorgen. In de vroege ochtenduren na het 2-2 gelijkspel in Volendam kreeg De Gier de definitieve bevestiging dat zijn contract niet zou worden verlengd bij GA Eagles. Amper een uurtje later werd Kees van Wonderen gepresenteerd als trainer voor de komende twee jaar.

Hoewel De Gier zijn vertrek wel zag aankomen na de eerdere evaluatiegesprekken, kwam het nieuws op zaterdagochtend wel even binnen. Slikken en weer doorgaan. De Gier herpakte zich snel en is strijdbaar voor zijn laatste drie maanden in Deventer dienst. ,,Ik ben een mens en heb het een paar dagen best zwaar gehad‘’, bekende De Gier. ,,Nu laat ik het achter me en ga ik er alles aan doen om met deze club te promoveren. Voor mijn cv... Ja, dat ook, maar ik wil hier ook op een mooie manier afscheid nemen en door de voordeur vertrekken.’’

Grote wedstrijd

Van verslapping zal de laatste reek wedstrijden dan ook geen sprake zijn. Daar waakt de getergde hoofdcoach wel voor. In de ‘grote wedstrijd’ tegen De Graafschap wordt zondag de kiem geplant voor een sterk eindschot, wat moet uitmonden in succesvolle play-offs in mei.

Maar hoe mooi die toekomstmuziek ook klinkt, De Gier wil eerst de Doetinchemse nummer twee van de eerste divisie pijnigen. Dat moet hij doen zonder Maël Corboz en Jenthe Mertens. Waar de Amerikaanse middenvelder nog steeds kampt met een enkelkneuzing en net als vorige week in Volendam wordt vervangen door Alexander Bannink (oud-De Graafschap), is de Belg Mertens geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen.

Volledig scherm Boyd Lucassen © W Vzoeren

Het maakt de weg vrij voor het basisdebuut van Boyd Lucassen. De 21-jarige rechtsback uit Kilder, een dorpje zeven kilometer ten zuidwesten van Doetinchem, kwam al wel drie keer als invaller in het veld (tegen FC Volendam in de eerste divisie en tijdens de bekerduels met FC Twente en IJsselmeervogels), maar stond nimmer aan de aftrap. Lucassen doorliep de jeugdopleiding van Vitesse en kwam vorig jaar zomer naar Deventer. ,,Ik heb niet getwijfeld. Boyd is mijn tweede rechtsback en speelt dus‘’, verklaarde De Gier, die Lucassen bewust buiten de media houdt. ,,Het is een grote wedstrijd tegen De Graafschap en komt uit de buurt van Doetinchem. Dat brengt spanning met zich mee voor Boyd, maar hij gaat goed om met de druk. Zijn taak is ook simpel: Boyd moet zijn tegenstander opvreten.‘’

Lieftink en Veldmate

Ook Elmo Lieftink en Jeroen Veldmate ontbraken vrijdag op de training bij GA Eagles. Waar de met lichte klachten kampende Lieftink op het middenveld geen al te grote bron van zorg lijkt voor het treffen met De Graafschap, is het meespelen van Veldmate onwaarschijnlijker. Met de kuitblessure van de 31-jarige captain wordt geen enkel risico genomen met het oog op de komende en beslissende fase van het seizoen. Pas zaterdag wordt een definitief besluit genomen over Veldmates inzetbaarheid bij GA Eagles. ,,Ik ben er bang voor‘’, aldus De Gier. ,,In deze wedstrijd hebben we spelers nodig die volledig fit zijn. Daarnaast hebben we er niets aan als de blessure van Jeroen verergerd.‘’

Over Lieftink was De Gier duidelijk: ,,Hij heeft een paar dagen binnen getraind. Zijn meespelen is niet in gevaar.‘’

De Graafschap

De Graafschap is een sterk elftal, vindt De Gier, die aas op revanche. ,,In de heenwedstrijd hadden we meer verdiend en kregen we een dubieuze strafschop tegen. Maar het zal niet eenvoudig worden. De Graafschap speelt herkenbaar, heeft met Seuntjens een goede spits en heeft sowieso een sterke, brede selectie. Alles is daar ingericht om snel weer te promoveren. Ze zetten een man als Stef NIjland op de bank en dan komt die Griek (Giannis Mystakdis, red.) in de ploeg. We kunnen onze borst natmaken.‘’

GA Eagles wist in 2009 in de Adelaarshorst voor de laatste keer in competitieverband te winnen van De Graafschap. In mei 2016 was er wel die klinkende 4-1 play-off-zege, die de opmaat vormde voor de promotie naar de eredivisie.

Het duel staat zondag (aftrap 14.30 uur) onder leiding van arbiter Rob Dieperink uit Borculo.