Getergde invallers loodsen GA Eagles langs pover FC Dordrecht

Trainer Jack de Gier vond zichzelf even terug in de armen van zijn assistenten Kick Maatman en Marco Heering. De euforie bij de trainers van Go Ahead Eagles was dit seizoen nog maar zelden zó groot. In de eigen Adelaarshorst was het vooral opluchting wat zorgde voor een bescheiden feestje. De zwaarbevochten 3-1 overwinning in het op de tribunes zo emotioneel beladen treffen met hekkensluiter FC Dordrecht was de kroon op sportief aardige weken. Maar geweldig was het allemaal niet bij het pas na rust af en toe excellerende GA Eagles. De Deventenaren werden gered oor de scorende invallers Rabillard en Edqvist. Het promoveerde GA Eagles tot een subtopploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Al elf duels op rij ongeslagen, de derde zege in vijf wedstrijden. GA Eagles is weer een team om rekening mee te houden. Maar dat het daarvoor ook veel beter moet, realiseerden De Gier en zijn troepen zich terdege.