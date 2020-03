‘Gevaarlijke keuze: PEC Zwolle en GA Eagles kiezen voor jong en onervaren’

In aflevering acht de keuze voor onervaren krachten in cruciale wedstrijden bij zowel GA Eagles als PEC Zwolle. Waar trainer Jack de Gier - noodgedwongen - verjongde door de afwezigheid van drie basiskrachten, liet zijn Zwolse collega John Stegeman Jarni Koorman zijn basisdebuut maken in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard. Een gevaarlijke keuze, aldus Inan. ,,Koorman speelde geen al te beste wedstrijd, maar PEC kwam er mee weg.’’



De benutte strafschop van Lennart Thy – gegeven na de terechte ingreep van de VAR in Zeist – zorgde voor een belangrijk punt in de degradatiestrijd (1-1). ,,Gezien de eerste helft verdiend. Daarin heb ik veel goeds gezien en had ik het gevoel dat ik weer een beetje het vertrouwde PEC zag’’, meende Inan. ,,Na rust zakte het elftal ver weg. Onbegrijpelijk.’’

Dat de degradatiezorgen nog lang niet uit Zwolle verdreven zijn, is ook helder. ,,Maar gezien het restprogramma en de vijf thuisduels, heb ik wel vertrouwen in een goede afloop voor PEC Zwolle’’, meende Inan.

Go Ahead Eagles verloor zondagmiddag de beladen oostelijke voetbalkraker tegen De Graafschap (1-2). De gehavende en jonge Deventer ploeg legde het na een aardige eerste helft af tegen de volwassen formatie uit Doetinchem. ,,Voor GA Eagles is het missen van vier spelers, in de rust viel ook seizoensrevelatie Sam Beukema nog eens weg met een enkelblessure, teveel van het slechte tegen een ploeg als De Graafschap’’, oordeelde Arentsen. ,,De slimmigheid van een lepe spits als Ralf Seuntjes was Go Ahead te machtig.’’