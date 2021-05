Gewezen AZ-verdediger Kramer hard op weg naar GA Eagles

VIDEO Deventer zee aan rood en geel voor ‘Kowet’ tijdens de voetbal? ‘Ik ken geen andere stad die tegenstan­der zo begroet’

20 mei Het is een even simpel als uniek plan: kleur de straten rondom de Adelaarshorst rood-geel op de dagen dat de Deventer trots Go Ahead Eagles thuis speelt. ,,Ook om de tegenstander angst aan te jagen’’, grijnst ras-supporter Carel Roelvink. ,,Maar ook omdat het mooi is natuurlijk. Ik ken bijna alle stadions in Nederland. In geen enkele stad heb ik dit nog gezien.’’