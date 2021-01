Gewezen GA Eagles-trainer Kick Maatman naar FC RDC

De 42-jarige Maatman neemt de taken over van Albert Broekhuis, die de amateurclub komende zomer verlaat als Hoofd Opleidingen. De rol van Maatman wordt breder bij FC RDC, waar hij vooral de begeleiding, ondersteuning en opleiding van alle trainers voor zijn rekening gaat nemen. Ook gaat hij het voetbaltechnisch beleidsplan van de zaterdagclub verder vormgeven.

Maatman moest na het vorig seizoen vertrekken bij GA Eagles, waar hij de laatste seizoenen asstent-trainer was naast John Stegeman en Jack de Gier en het beloftenteam onder zijn hoede had. De Deventenaar was zes jaar werkzaam bij GA Eagles. Hij is content met zijn nieuwe job.

,,Het verhaal van FC RDC spreekt me erg aan. Het specifiek bezig zijn met talentvolle trainers om samen tot meer kwaliteit te komen in de jeugdopleiding, is de grootste pijler waar ik me op moet richten’’, zegt Maatman. ,,De visie van de club past bij mij en geeft mij energie om in dit plan van FC RDC te stappen en samen als team de doelen die we ons stellen te bereiken. Daarnaast vind ik het leuk om een ondersteunende functie te vervullen bij de trainers van de eerste en tweede selectie, om ook daar een stap voorwaarts te kunnen maken.”