Giannis-Fivos Botos, ‘Griekse god’ in Adelaarshorst: ‘Iedereen noemt mij Giannis, maar weet je dat ik eigenlijk helemaal niet zo heet?’

Met de borst vooruit laat Giannis-Phoebus Botos zich in de sneeuwduinen bij De Adelaarshorst vallen. De aanstekelijke lach schalt, een sneeuwbal mist het hoofd van de fotograaf op een haar en de handen tintelen. Een Griek, wars van sneeuw en kou, zal sinds zijn entree bij Go Ahead Eagles in december weten dat hij in Nederland is. Het zwaarste koufront in decennia houdt Botos veelal binnen, de schoonheid ontgaat hem echter niet. Maar wennen? ,,Nee, dat niet. In Griekenland hebben we soms een dagje rond het vriespunt en ook wel eens sneeuw. Maar deze temperaturen zijn extreem voor mij.’’