Gino Bosz heeft ‘extra trainer’ ter beschikking

Diesel Dekker geeft zich nog niet gewonnen

8 augustus De contouren van Go Ahead Eagles zijn al een tijdje zichtbaar. En ook in de schaduw van de beoogde basisformatie wordt steeds duidelijker welke spelers aanschurken tegen de eerste elf - en wie niet. Een van de opvallende dingen is dat Deventenaar Thijs Dekker momenteel 'buiten de boot valt'.