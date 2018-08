Go Ahead aan kop na imponerende start tegen Jong FC Utrecht

Go Ahead Eagles is overtuigend begonnen aan de Keuken Kampioen Divisie. Jong FC Utrecht diende als speelbal voor de vernieuwde Deventer ploeg, die na een 5-0 zege zelfs aan kop gaat na de eerste speelronde.

Al het chagrijn van vorig seizoen werd vrijdagavond al binnen één helft verdreven uit de kolkende Adelaarshorst. Ja, de weerstand was uiterst miniem, van de hekkensluiter van vorig seizoen. Maar het is niet eens overdreven te concluderen dat Go Ahead in één helft al meer moois liet zien dan in alle negentien thuiswedstrijden in het afgelopen jaar. Toen werd in twee ontmoetingen met Jong FC Utrecht bovendien niet één keer werd gescoord.

Go Ahead kwam in de oefenduels van de voorbereiding vaak moeizaam op gang, maar de De Domstedelingen werden bijna vanaf minuut één overrompeld. Toch hadden de bezoekers zomaar op voorsprong kunnen komen, na ruim een kwartier. Centrale verdediger Gino Bosz stapte verkeerd, waarna Nick Venema vogelvrij op doelman Hobie Verhulst af kon stormen. De spits van Jong FC Utrecht schoot echter net voorlangs.

Eerste treffer

Daar kwam Go Ahead goed weg, maar de thuisploeg kwam halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong. Het was Richard van der Venne die de eerste treffer van het seizoen op zijn naam bracht: 1-0. De middenvelder schoot de bal van dichtbij binnen, na een uitstekende actie van rechtsbuiten Jaroslav Navrátil. Spits Thomas Verheydt zat nog er nog met zijn grote teen tussen, maar het was Van der Venne die de bal uiteindelijk binnenschoot.

Tien minuten voor rust verdubbelde Bosz de score. De verdedigers van Jong FC Utrecht legden hem geen strobreed in de weg, waarna de van Jong Vitesse overgekomen verdediger de bal via de binnenkant van de paal binnenschoot: 2-0.

Minder

In het begin van de tweede helft werd het niveau even wat minder van Go Ahead en kwam Jong FC Utrecht er zowaar een paar keer uit. Maar gevaarlijk werd het nimmer voor de ploeg van trainer John Stegeman. In de 70e minuut deelde spits Thomas Verheydt de genadeklap uit. Op aangeven van invaller Bruno Andrade kopte de spits, die vanwege een polsblessure met een brace om zijn linkerarm speelde, overtuigend raak: 3-0.

Ook Maarten Pouwels, die een kwartier voor tijd inviel voor Verheydt, pikte wéér zijn goaltje mee. Koud in het veld schoof hij de bal op aangeven van Jaroslav Navrátil knap binnen in de korte hoek: 4-0. Het kon niet op, want ook invaller Paco van Moorsel deed nog een duit in het zakje: 5-0.

Opwarmertje

Jong FC Utrecht diende zo als een fijn opwarmertje voor de Deventer ploeg in de Keuken Kampioen Divisie. Al moet natuurlijk nog blijken hoeveel dat waard is, wanneer Go Ahead straks beduidend sterkere tegenstanders tegenover zich krijgt. Dat doet verder niets af aan de overtuigende eerste indruk die Go Ahead heeft gemaakt. Het kolkte vrijdagavond als vanouds in de Adelaarshorst.

Go Ahead Eagles – Jong FC Utrecht 5-0 (2-0). 22. Richard van der Venne 1-0, 35. Gino Bosz 2-0, 69. Thomas Verheydt 3-0, 82. Maarten Pouwels 4-0, 88. Paco van Moorsel 5-0.

Scheidsrechter: Pérez.

Toeschouwers: 7812.