Go Ahead aast met twee mutaties op eerherstel: ‘Alles geven, niet bang zijn’

Go Ahead Eagles zint vrijdagavond in de eigen Adelaarshorst op eerherstel tegen Jong FC Utrecht. Trainer Jack de Gier hoopt dat de 5-0 nederlaag tegen SC Cambuur, van vorige week, een wake-up call is geweest voor zijn ploeg. ,,Dit gebeurt je één keer in een seizoen, met 5-0 verliezen. Het mag niet, maar laten we het dieptepunt dan maar al gehad hebben.”

De Gier en zijn ploeg hebben een beroerde week achter de rug. Naast de forse uitglijder in Leeuwarden, verloor Go Ahead ook nog eens reserve-aanvoerder Wout Droste. Een mri-scan wees maandag uit dat de rechtsback zijn voorste kruisband in de knie heeft afgescheurd. Hij is daarmee de rest van het seizoen uitgeschakeld. ,,Dat trieste nieuws kwam wel even binnen. Iedereen was er echt even stil van maandag.”

Puzzelen

Het was een extra dreun na 5-0 nederlaag. Daarnaast is de eerste aanvoerder, Jeroen Veldmate, voorlopig ook nog altijd niet inzetbaar vanwege een achillespeesblessure en is Donny van Iperen geschorst na zijn rode kaart tegen SC Cambuur. En zo blijft het maar puzzelen in de Deventer defensie.

Hoe lost De Gier dat op? Afgaande op trainingen van de afgelopen week, en de partijvormen van donderdagochtend, kiest de trainer tegen de beloften van FC Utrecht voor Nicolas Abdat als rechtsback en Sam Beukema als linker centrale verdediger. Verder blijft de ploeg ongewijzigd ten opzichte van de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen.

Abdat is eigenlijk een linksback, maar kan ook aan de andere kant uit de voeten, zo geeft hij zelf te kennen. ,,Ik ben behoorlijk tweebenig en heb vaker op deze positie gespeeld”, blikte de aanstaande debutant vooruit.

Edqvist

Positief nieuws voor Go Ahead is dat linksbuiten Adrian Edqvist weer inzetbaar is. De Zweed stond enkele weken buitenspel vanwege een hoofdblessure, maar zit vrijdagavond weer bij de wedstrijdselectie. Ook rechtsback Boyd Lucassen staat voor het eerst op de spelerslijst.

Is Jong FC Utrecht de ideale opponent voor revanche na de uitglijder tegen SC Cambuur? ,,Nee, zo zie ik dat niet”, zei De Gier. ,,Vergis je niet. Jong FC Utrecht heeft een prima ploeg en heeft goede wedstrijden gespeeld tegen Excelsior (2-0 nederlaag, red.) en TOP Oss (2-1 winst, red.). De beloftenploegen kunnen altijd vrijuit spelen en van daaruit heel aardig voor de dag komen. Maar ideaal is wel dat we thuisspelen. We hebben wat recht te zetten en moeten ons echte gezicht weer laten zien aan de fans. Alles geven en niet bang zijn.”