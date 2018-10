Go Ahead alleen aan kop na verdiende zege bij Almere City FC

Go Ahead Eagles blijft de trotse koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De Deventer ploeg was net als tegen NEC, Sparta Rotterdam en Roda JC, ook de bovenliggende partij tegen Almere City FC en greep verdiend de zege in het uitverkochte Yanmar Stadion: 0-1.

Door het gelijkspel van Sparta Rotterdam, 1-1 bij Roda JC, gaat Go Ahead nu alleen aan kop. Volgende week kan de koploper de sterke seizoensstart nog bekronen met de eersteperiodetitel, maar daarvoor is Go Ahead nog wel afhankelijk van Sparta, dat genoeg heeft aan een thuiszege op Telstar.

In de eerste helft golfde het spel aardig op en neer. Go Ahead kwam er een paar keer dreigend uit, maar de eindpass was steeds niet goed. Ook werd spits Thomas Verheydt (polsblessure) gemist als aanspeelpunt voorin en bij de bezetting voor het doel. Paco van Moorsel speelde ongelukkig als zijn vervanger in de punt van de aanval.

De eerste echt grote kans van de wedstrijd was voor Almere City FC. Delvechio Blackson kreeg in de twintigste minuut de vrijheid om uit te halen, op de rand van het strafschopgebied. Met een hard schot zette hij Hobie Verhulst aan het werk, maar de doelman van Go Ahead redde adequaat.

Koel

Het duel was behoorlijk in evenwicht, toen de koploper van de Keuken Kampioen Divisie pardoes de leiding nam. Na een uitstekend blok en dito dieptepass van Julian Lelieveld, kwam Istvan Bakx vrij voor doelman Timo Plattel te staan. De aanvallende middenvelder bleef uiterst koel en schoot de bal drie minuten voor het rustsignaal binnen: 0-1.

Bakx was ook betrokken bij de eerste fraaie aanval van de tweede helft. In de 58ste minuut zette hij een aanval op met Richard van der Venne, waarna Orhan Džepar met een schot uit de draai doelman tot een moeizame redding dwong.

Hoogstandje

Tien minuten later kwam het volgende hoogstandje van de tandem Van der Venne en Bakx, die met een slim hakballetje zijn maatje uit Brabant vrij voor Plattel zetten. Van der Venne kapte de bal goed, maar schoot net voorlangs. Er was maar één ploeg die na rust kansen creëerde, want even later was Van der Venne ook met een kopbal nog dicht bij de 0-2.

De grootste kans was echter voor Van Moorsel. Opnieuw op aangeven van Bakx, had hij de bal voor het inschieten. Dat de gelegenheidsspits daar niet in slaagde, gaf wel aan dat hij niet lekker in de wedstrijd zat.

Almere City FC hield daardoor hoop en speelde in de slotfase alles of niets. Dat leverde een paar hachelijke situaties op bij standaardsituaties, maar Go Ahead hield volkomen verdiend stand.

Almere City FC – Go Ahead Eagles 0-1 (0-1). 42. Istvan Bakx 0-1.

Scheidsrechter: Kooij.

Toeschouwers: 2646.

Gele kaart: Blackson, Van Vlerken (Almere City FC).